Косачев: Избирательная система в РФ демократичнее, чем в США

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что избирательная система в России демократичней, чем у американских партнеров.

Политик сообщил об этом в ходе встречи с наблюдателями за выборами главы РФ от Европарламента и Межпарламентского союза. Косачев напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп на голосовании 2016 года набрал на два миллиона голосов меньше, чем оппонент от демократов Хиллари Клинтон. Но согласно американской системе, политика признали победителем.

В России система значительно демократичней, отметил глава комитета Совета Федераций. В РФ победителем в голосовании становится тот, кто набирает наибольшее количество голосов.