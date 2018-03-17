За жизнь Скрипаля отвечает Великобритания — МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ напомнило, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля передали Великобритании «в целости и сохранности».

По информации МИД РФ, Скрипаль шпионил в пользу британских спецслужб и в 2006 году его лишили воинского звания. С 2010 года он жил в Великобритании, поэтому за жизнь Сергея Скрипаля отвечает Лондон.