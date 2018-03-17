За жизнь Скрипаля отвечает Великобритания — МИД РФ
Министерство иностранных дел РФ напомнило, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля передали Великобритании «в целости и сохранности».
По информации МИД РФ, Скрипаль шпионил в пользу британских спецслужб и в 2006 году его лишили воинского звания. С 2010 года он жил в Великобритании, поэтому за жизнь Сергея Скрипаля отвечает Лондон.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018