Сирийские боевики продолжают устраивать провокации с использованием химоружия

Об этом 17 марта заявил глава оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерал-полковника, сирийские террористические группировки устраивают атаки с применением химического оружия для того, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в использовании отравляющих веществ против местных жителей.

Он подчеркнул, что готовящиеся провокации планируется широко освещать в западной прессе.

Ранее сообщалось, что для мирных жителей пригорода Дамаска совместными усилиями России и Сирии создан эвакуационный коридор.