Паромная переправа в Крыму возобновила работу

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу после простоя. Об этом сообщила компания «Морская дирекция», занимающаяся перевозками.

Ранее переправа закрывалась из-за погодных условий. Теплая и ветреная погода в регионе объясняется воздушными массами со Средиземного моря, заявляют синоптики.

Паромная переправа помогает жителям региона переместится с полуострова Крым в Краснодарский край и обратно. В скором времени Крым соединится с материком при помощи моста.