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16:53   17 Марта 2018
Россия
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Пригожин пообещал ответить на санкции США фотографиями «грустного» Трампа

Пригожин пообещал ответить на санкции США фотографиями «грустного» Трампа

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как может отреагировать на включение своего имени в санкционный список США.

Он рассказал РБК, что в качестве ответной меры запретит своим сотрудникам вешать снимок улыбающегося американского лидера Дональда Трампа. Также Пригожин пошутил, что для сотрудников, обладающих американским гражданством, кофе в вендинговом автомате станет платным.

Бизнесмен отметил, что после объявления санкций решил больше не посещать McDonald’s, и в связи с этим задумался над запуском сети «Блин! Дональт`s». Однако в условиях санкций такая сеть не сможет бороться с Госдепом США, с иронией добавил он.

Бизнесмен подчеркнул, что не ощутил на себе действия санкций.

15 марта Минфин США опубликовал новый санкционный список, в котором числятся граждане РФ, ранее обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В списке оказалось и Агентство интернет-исследований Пригожина, которое частично финансируется другими его компаниями — «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Сам Пригожин впервые попал в черный список в конце 2016 года.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #санкции #трамп #пригожин #минфин сша
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