Скотланд-Ярд огласил сроки расследования дела Скрипаля

Заместитель управления противодействия терроризму Скотланд-Ярда Нила Басу сообщил, что расследование по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может затянуться на несколько месяцев.

Представители ведомства заявляют, что сотрудники Скотланд-Ярда опросили уже порядка 400 свидетелей. Еще сотню свидетелей допросят в ближайшие дни. В ведомстве отметили, что расследованием круглосуточно занимаются 250 опытных специалистов. Ранее отношения между Россией и Великобританией резко обострились из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом.

Британская сторона настаивает на причастности России к данному инциденту.