Посетителей и персонал ТЦ «Охотный ряд» эвакуируют в Москве

Экстренные службы столицы сообщили об анонимном звонке с угрозой взрыва торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади.

Посетителей и персонал эвакуируют из ТЦ. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Волна телефонного терроризма началась в РФ в сентябре 2017 года. За это время в 180 городах страны «заминировали» почти четыре тысячи зданий. Эвакуировали более двух миллионов человек.

По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» превысил 150 миллионов рублей.