Россия никогда не исследовала химоружие «Новичек» - Захарова

Никогда ни Советский Союз, ни Россия не исследовали и не разрабатывали химическое вещество с прямым или кодовым названием «Новичек», заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Великобритания обвиняет Россию в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые 4 марта попали в реанимацию из-за отравления нервно-параллитическим веществом. Лондон уточнил, что речь идет о веществе из группы «Новичек», которое якобы разрабатывалось в СССР.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее заявила, что ни одна страна мира, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ такого класса.