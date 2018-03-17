Следующие переезды по реновации могут пройти в западном округе Москвы

Об этом рассказал представителям СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в рамках реновации ранее уже состоялись первые переезды - жители 1-й Парковой улицы стали первыми переселенцами. Хуснуллин уточнил, что имеется график переселений, согласно которому далее наступает очередь западного округа.

В течение года также начнется переселение у станции метро «Селигерская», которая заработает буквально на днях.

Программа реновации в Москве предполагает снос старых, ветхих домов, в основном хрущевок. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.