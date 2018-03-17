Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя изменить Устав ООН, как того требуют некоторые государства.

В интервью для Телерадиокомплекса президента республики Казахстан министр отметил, что документ сейчас актуален «как никогда». Уставу необходимо следовать, чтобы преодолеть беспорядок и хаос. К любой реформе нужен тщательный подход, подчеркнул Лавров. Перед этим нужно найти общий язык.

Политик отметил, что когда США вносят резолюцию в Совбез ООН и РФ предлагают обсудить документ, то Москву сразу начиняют обвинять в блокировке. В абсолютно антиуставном ключе, отметил Лавров.