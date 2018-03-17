Три новые станции метро откроются в Москве в ближайшие недели

Речь идет о станциях «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» на Люблинско-Дмитровской линии московского метро, рассказал в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В настоящее время на новых станциях проводятся комплексные испытания и «обживается» персонал. В течение одной-двух недель они заработают.

Ранее Хуснуллин сообщал, что к началу 2020 года ветку могут продлить до железнодорожной станции «Лианозово», а к концу 2022-го - до поселка Северный.