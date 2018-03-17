Спасатели эвакуировали десять рыбаков со льда Финского залива

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что в субботу, 17 марта, на Финском заливе в районе Зеленогорска была обнаружена промоина во льду, из-за которой были заблокированы рыбаки.

Об этом сообщает Interessant. Тридцать человек в итоге смогли самостоятельно попасть на сушу. Десять человек эвакуировало судно «Хивус» с помощью воздушной подушки. Отмечается, что пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что с 15 марта в силу вступил запрет выхода на лед петербургских водоемов. Нарушители будут оштрафованы в размере от 1500 до 2500 рублей.