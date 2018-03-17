Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Власти Британии в ближайшие дни обсудят дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. Она заявила, что ответные меры Российской Федерации не отменяют факта, что в Великобритании было совершено покушение на двух человек. Мэй вновь заявила, что считает Россию виновной в деле с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в субботу стало известно, что МИД РФ в качестве зеркальных мер высылает из страны 23 британских дипломата.