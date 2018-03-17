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Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

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15:59   17 Марта 2018
Весь мир
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Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Власти Британии в ближайшие дни обсудят дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. Она заявила, что ответные меры Российской Федерации не отменяют факта, что в Великобритании было совершено покушение на двух человек.  Мэй вновь заявила, что считает Россию виновной в деле с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее в субботу стало известно, что МИД РФ в качестве зеркальных мер высылает из страны 23 британских дипломата.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #мид рф #тереза мэй #дело скрипаля
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