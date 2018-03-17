Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Предложение Вашингтона определить список стран, которым нет места в Совете по правам человека ООН, неприемлемы и аррогантны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

СПЧ ООН - хороший пример Устава ООН, благодаря которому можно преодолеть нынешний хаос и пренебрежительное отношение к международному праву, заметил дипломат в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан. Но американцы пытаются реформировать Совет, заявляя, что тот принимает не те решения или не принимает решения, которые нужны Вашингтону.

Однако, подчеркивает Лавров, уже сейчас можно оценить, насколько неприемлемо звучат предложения США изменить процесс комплектования и формирования СПЧ ООН. Они предлагают определить список стран, которые недостаточно «демократичны», чтобы иметь право делегировать в Совет своих представителей.