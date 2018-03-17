Британский совет разочаровало решение Москвы о прекращении работы в РФ
Международная организация Великобритании по культурным связям и образовательным возможностям прокомментировала решение Москвы о прекращении ее деятельности в РФ.
Британский совет глубоко разочаровало такое развитие событий. По мнению организации, когда политические или дипломатические отношения становятся трудными, тогда на помощь приходят культурные и образовательные. Они значимы для поддержания постоянного диалога не только между людьми, но и учреждениями.
«Мы по-прежнему привержены развитию долгосрочных связей с РФ», — заключили в Британском совете.
We can now confirm the reports today that the British Council in Russia has been told to cease operations. We are profoundly disappointed at this development. Read more: https://t.co/xvMMEf6ywE— British Council (@BritishCouncil) March 17, 2018