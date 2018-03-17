Британский совет разочаровало решение Москвы о прекращении работы в РФ

Международная организация Великобритании по культурным связям и образовательным возможностям прокомментировала решение Москвы о прекращении ее деятельности в РФ.

Британский совет глубоко разочаровало такое развитие событий. По мнению организации, когда политические или дипломатические отношения становятся трудными, тогда на помощь приходят культурные и образовательные. Они значимы для поддержания постоянного диалога не только между людьми, но и учреждениями.

«Мы по-прежнему привержены развитию долгосрочных связей с РФ», — заключили в Британском совете.