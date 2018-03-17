В Псковской области прошли учения экипажей ударных вертолетов ЗВО

На учении в Псковской области ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8АМТШ Западного военного округа поразили более 100 мишеней, которые имитировали самолеты и технику условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, пишет петербургское интернет-издание «Интересант».

Экипажи вертолетов выполнили летно-тактические задания одиночно и в составе звеньев с боевыми пусками управляемого и неуправляемого вооружения. В ходе учений израсходовали порядка сотни неуправляемых авиаракет, десять фугасных авиабомб и более 300 снарядов к авиапушке.