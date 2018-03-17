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15:45   17 Марта 2018
Россия
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В Псковской области прошли учения экипажей ударных вертолетов ЗВО

В Псковской области прошли учения экипажей ударных вертолетов ЗВО

На учении в Псковской области ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8АМТШ Западного военного округа поразили более 100 мишеней, которые имитировали самолеты и технику условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, пишет петербургское интернет-издание «Интересант».

Экипажи вертолетов выполнили летно-тактические задания одиночно и в составе звеньев с боевыми пусками управляемого и неуправляемого вооружения. В ходе учений израсходовали порядка сотни неуправляемых авиаракет, десять фугасных авиабомб и более 300 снарядов к авиапушке.

Автор: Ольга Шпакова
#учения #псковская область #ка-52 #западный военный округ #аллигаторы
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