Лавров: Заявление Хейли о готовности бомбить Дамаск является абсолютно безответственным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания постпреда США при ООН Никки Хейли о готовности бомбить Дамаск являются крайне безответственными.

Во время интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан Лавров отметил, что не имеет представления, кто позволил Хейли такие громкие высказывания о том, что США готовы бомбить «чуть ли не дворец Башара Асада» и что неважно, «что там находятся русские представители».

Министр подчеркнул, что Москва по военным и дипломатическим каналам уже сделала «очень жесткое представление американцам».