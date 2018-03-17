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15:35   17 Марта 2018
Россия
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Лавров: Россия не станет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Лавров: Россия не станет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально, объяснил позицию Москвы министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ни пять официальных ядерных держав, ни неофициальные ядерные державы не пойдут на это, заявил дипломат в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан. Россия выступает за то, чтобы стремится к безъядерному миру на основе универсальных договорённостей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дело в том, объяснил Лавров, что планы американцев вынести оружие в космос, глобальная система противоракетной обороны, стратегическое вооружение в неядерном исполнении и невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), прежде всего по причине нежелания США, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие.

Договор о запрещении ядерного оружия предполагает полный запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Документ приняли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 июля прошлого года и 20 сентября открыли для подписания. Он вступит в силу после того, как его ратифицируют 50 государств.

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #лавров #политика #новости #весь мир #договор о запрещении ядерного оружия
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