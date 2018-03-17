«Джебхат Ан-Нусра» подмяла под себя группировки в Восточной Гуте — Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что зону деэскалации в Восточной Гуте контролируют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

По его словам, вооруженные группировки, которые должны были стать частью переговорного процесса, боевики «подмяли под себя». Лавров отметил, что они создали объединенное командование. Российские военные активно помогали сирийским коллегам контактировать с этими вооруженными группировкам, чтобы они отмежевались от террористов.