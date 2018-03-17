Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

 Спасатели эвакуировали десять рыбаков со льда Финского залива

Спасатели эвакуировали десять рыбаков со льда Финского залива
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

 Спасатели эвакуировали десять рыбаков со льда Финского залива

Спасатели эвакуировали десять рыбаков со льда Финского залива
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
15:28   17 Марта 2018
Весь мир
64

«Джебхат Ан-Нусра» подмяла под себя группировки в Восточной Гуте — Лавров

«Джебхат Ан-Нусра» подмяла под себя группировки в Восточной Гуте — Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что зону деэскалации в Восточной Гуте контролируют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

По его словам, вооруженные группировки, которые должны были стать частью переговорного процесса, боевики «подмяли под себя». Лавров отметил, что они создали объединенное командование. Российские военные активно помогали сирийским коллегам контактировать с этими вооруженными группировкам, чтобы они отмежевались от террористов.

«Этот процесс очень долго не начинался», — заключил Лавров. 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #лавров #восточная гута
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
112
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
155
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
14527
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1278
Новости smi2.ru
Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД