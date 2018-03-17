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15:26   17 Марта 2018
Россия
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Лавров дал совет не читать западных СМИ

Лавров дал совет не читать западных СМИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян не читать западных средств массовой информации.

В интервью для Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан политик упомянул писателя Михаила Булгакова и его известное высказывание «Не читайте с утра советских газет». Лавров считает, что фразу можно переложить на современный лад — не надо читать западных газет.

Пропаганда иностранных СМИ, по словам политика, становится все «примитивней и наглей». В голову обычных граждан «вдалбливают» простенькие фразы без анализа, подчеркнул Лавров. В качестве примера глава МИД РФ привел статьи западных изданий во время освобождения Восточного Алеппо. Иностранные газеты назвали операцию «гуманитарной катастрофой».

Автор: Павел Никифоров
#лавров #мид рф #западные сми #пропаганда
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