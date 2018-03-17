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15:22   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

СБУ сообщила о задержании и депортации российской журналистки Натальи Гончаровой, которая работает на телеканале «Россия-24». Гончаровой запретили въезд в страну на три года. 

В сообщении СБУ говорится, что Гончарова якобы готовила антиукраинские видеоматериалы «в интересах страны-агрессора». Журналистка работала над несколькими сюжетами, которые, по мнению украинских спецслужб, могли нанести вред имиджу Украины, показывая ситуацию в стране в искаженном виде. Также в спецслужбе заявили, что Гончарова собиралась провести информационную провокацию «путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».

Автор: Виктория Разумовская
#украина #сми #сбу
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