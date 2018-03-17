Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

СБУ сообщила о задержании и депортации российской журналистки Натальи Гончаровой, которая работает на телеканале «Россия-24». Гончаровой запретили въезд в страну на три года.

В сообщении СБУ говорится, что Гончарова якобы готовила антиукраинские видеоматериалы «в интересах страны-агрессора». Журналистка работала над несколькими сюжетами, которые, по мнению украинских спецслужб, могли нанести вред имиджу Украины, показывая ситуацию в стране в искаженном виде. Также в спецслужбе заявили, что Гончарова собиралась провести информационную провокацию «путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».