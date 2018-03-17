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15:28   17 Марта 2018
Россия
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Гаспарян: Легитимность выборов-2018 не вызывает сомнений

Гаспарян: Легитимность выборов-2018 не вызывает сомнений

В воскресенье в России пройдет голосование на выборах президента.

Было ожидаемо, что перед таким масштабным событием западные СМИ стали активно распространять заведомо ложную информацию о нелегитимности выборного процесса. Эту позицию также поддерживают оппозиционные издания внутри страны. Однако такого рода заявления не находят фактических подтверждений и доказательств, ведь ЦИК организовывает процесс в полном соответствии с требованиями закона.

Корреспондент «Ньюинформ» пообщался с публицистом, журналистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном на тему легитимности выборов и узнал, кто заинтересован в распространении дезинформации на этот счет. По словам Гаспаряна, такие заявления являются довольно смелыми с учетом того, что до выборов считанные часы.

Он также выразил уверенность в природе происхождения утверждений такого рода, ведь, по его словам, Запад не устраивает фигура действующего президента. Радиоведущий также указал на явный политический подтекст, который обусловлен двойными стандартами Запада.

Гаспарян подчеркнул, что все разговоры о нелегитимности выборного процесса не относятся к действительности - все проходит в рамках закона.

Автор: Ольга Шпакова
#политика #легитимность #гаспарян
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