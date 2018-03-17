Авиакомпания EgyptAir открыла бронирование на рейсы из Каира в Москву

Авиакомпания Egypt Air 17 марта, в субботу, объявила о начале процесса бронирования билетов на рейсы из Каира в Москву.

Рейсы возобновятся 12 апреля. По словам представителя египетской компании, минимальная стоимость билетов туда-обратно составит 6 тысяч 597 египетских фунтов. Максимальный ценник достигает 14 тысяч 597 фунтов. Гендиректор Egypt Air Сафуат Мусаллям сообщил, что в неделю планируется по три рейса между Египтом и Россией.

Напомним, что 13 марта «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и начал продажи билетов.