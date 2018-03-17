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15:05   17 Марта 2018
Весь мир
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Авиакомпания EgyptAir открыла бронирование на рейсы из Каира в Москву

Авиакомпания EgyptAir открыла бронирование на рейсы из Каира в Москву

Авиакомпания Egypt Air 17 марта, в субботу, объявила о начале процесса бронирования билетов на рейсы из Каира в Москву. 

Рейсы возобновятся 12 апреля. По словам представителя египетской компании, минимальная стоимость билетов туда-обратно составит 6 тысяч 597 египетских фунтов. Максимальный ценник достигает 14 тысяч 597 фунтов. Гендиректор Egypt Air Сафуат Мусаллям сообщил, что в неделю планируется по три рейса между Египтом и Россией.

Напомним, что 13 марта «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы в Каир с 11 апреля и начал продажи билетов. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #аэрофлот #египет #egypt air
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