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15:12   17 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: в Сирии работает спецназ ряда западных стран

Лавров: в Сирии работает спецназ ряда западных стран

Глава МИД РФ подчеркнул, что планы по разделу Сирии необходимо пресечь.

В интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан Сергей Лавров заявил о наличии солдат спецподразделений США, Франции и Великобритании и других западных стран на территории Сирии. Он подчеркнул, что Россия негативно относится к нелегитимному присутствию иностранных вооруженных сил в Сирии. Однако российским войскам приходится координироваться с западными службами во избежание непреднамеренного столкновения. 

Министр добавил, что у РФ и США налажен регулярный диалог на уровне офицеров связи и работников генерального штаба.

Автор: Юлия Стрелкова
#сирия #лавров #мид рф
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