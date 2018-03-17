Лавров: в Сирии работает спецназ ряда западных стран

Глава МИД РФ подчеркнул, что планы по разделу Сирии необходимо пресечь.

В интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан Сергей Лавров заявил о наличии солдат спецподразделений США, Франции и Великобритании и других западных стран на территории Сирии. Он подчеркнул, что Россия негативно относится к нелегитимному присутствию иностранных вооруженных сил в Сирии. Однако российским войскам приходится координироваться с западными службами во избежание непреднамеренного столкновения.

Министр добавил, что у РФ и США налажен регулярный диалог на уровне офицеров связи и работников генерального штаба.