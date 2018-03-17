Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways отменила 86 рейсов, также поступили Aer Lingus, Lufthansa и Eurowings.

В лондонском аэропорту Хитроу отменили 118 авиарейсов из-за приближающегося снегопада, чем нарушили планы 15 тысяч пассажиров. Самолеты не летят в Нью-Йорк, Чикаго, Мюнхен, Зальцбург и британские города.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия сказались на работе других авиакомпаний, самолеты которых должны были лететь в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам.