Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
14:57   17 Марта 2018
Весь мир
65

Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways отменила 86 рейсов, также поступили Aer Lingus, Lufthansa и Eurowings.

В лондонском аэропорту Хитроу отменили 118 авиарейсов из-за приближающегося снегопада, чем нарушили планы 15 тысяч пассажиров. Самолеты не летят в Нью-Йорк, Чикаго, Мюнхен, Зальцбург и британские города.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия сказались на работе других авиакомпаний, самолеты которых должны были лететь в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам.

Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #общество #весь мир #хитроу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
112
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
155
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
14527
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1278
Новости smi2.ru
Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД