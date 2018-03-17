Наблюдатели из ЕС и Украины приступили к работе в Крыму

Представители политических партий и политологи из Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании, Германии и Украины приступили к ознакомлению с подготовкой к предстоящим выборам президента России на полуострове.

Об этом в субботу рассказал председатель организации «Диалог» Юрий Навоян.

Всего группа международных наблюдателей состоит из 11 человек. Они понаблюдают за выборами президента в Севастополе, Симферополе и других городах региона, посмотрят на организацию голосования. Проверят, насколько оно соответствует международным стандартам и законодательству России.

Пока существующая информация и встречи с представителями избирательных комиссий в Крыму говорят о хорошей подготовке выборов, заметил Навоян.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Крымчане поучаствуют в голосовании впервые после присоединения к РФ.