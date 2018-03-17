Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Lamborghini врезался в Chevrolet в центре Петербурга

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым

Лавров: Устав ООН должен остаться неприкасаемым
Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым
Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

Мэй: Британия обсудит дальнейшие шаги в отношении России

 Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров

Попытки США реформировать СПЧ ООН неприемлемы - Лавров
14:49   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
827

Наблюдатели из ЕС и Украины приступили к работе в Крыму

Наблюдатели из ЕС и Украины приступили к работе в Крыму

Представители политических партий и политологи из Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании, Германии и Украины приступили к ознакомлению с подготовкой к предстоящим выборам президента России на полуострове.

Об этом в субботу рассказал председатель организации «Диалог» Юрий Навоян.

Всего группа международных наблюдателей состоит из 11 человек. Они понаблюдают за выборами президента в Севастополе, Симферополе и других городах региона, посмотрят на организацию голосования. Проверят, насколько оно соответствует международным стандартам и законодательству России.

Пока существующая информация и встречи с представителями избирательных комиссий в Крыму говорят о хорошей подготовке выборов, заметил Навоян.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Крымчане поучаствуют в голосовании впервые после присоединения к РФ.

Автор: Саша Подольская
#россия #ес #украина #крым #новости
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
112
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
155
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
14527
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1278
Новости smi2.ru
Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД