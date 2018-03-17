Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал «UA:Перший» показал в эфире карту, на которой отсутствовал Крымский полуостров. На конфуз обратила внимание журналист Галина Плачинда на своей странице в Facebook.

Планчинда подчеркнула, что данная ситуация является ярким примером того, что происходит в информационном пространстве Украины.

Пользователи социальной сети отметили, что телеканал вовсе забыл нарисовать Крым на карте.

Позже СМИ извинилось за случившееся, назвав это технической ошибкой.