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 Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

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14:51   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал «UA:Перший» показал в эфире карту, на которой отсутствовал Крымский полуостров. На конфуз обратила внимание журналист Галина Плачинда на своей странице в Facebook.

Планчинда подчеркнула, что данная ситуация является ярким примером того, что происходит в информационном пространстве Украины.

Пользователи социальной сети отметили, что телеканал вовсе забыл нарисовать Крым на карте.

Позже СМИ извинилось за случившееся, назвав это технической ошибкой.

Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #сми
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