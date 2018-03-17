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14:47   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЮАР планирует поучиться избирательным процедурам на выборах президента России

ЮАР планирует поучиться избирательным процедурам на выборах президента России

Наблюдатель на выборах президента РФ от парламента ЮАР Арчиболд Нъямби заявил, что его стране есть чему поучиться в вопросе избирательных процедур.

В беседе с ТАСС политик сообщил, что делегация от Южной Африки занимается мониторингом голосования на выборах президента РФ. Он отметил, что послы ЮАР после апартеида в республике стараются почерпнуть опыт развитых государств. Нъямби беседовал с изданием после встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Дипломат отметил, что присутствие делегации в качестве наблюдателей согласовано в рамках БРИКС. Организация договорилась о постоянной отправке наблюдателей за голосованием в различных странах.

Автор: Павел Никифоров
#юар #южная африка #арчиболд нъямби
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