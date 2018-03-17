ЮАР планирует поучиться избирательным процедурам на выборах президента России

Наблюдатель на выборах президента РФ от парламента ЮАР Арчиболд Нъямби заявил, что его стране есть чему поучиться в вопросе избирательных процедур.

В беседе с ТАСС политик сообщил, что делегация от Южной Африки занимается мониторингом голосования на выборах президента РФ. Он отметил, что послы ЮАР после апартеида в республике стараются почерпнуть опыт развитых государств. Нъямби беседовал с изданием после встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Дипломат отметил, что присутствие делегации в качестве наблюдателей согласовано в рамках БРИКС. Организация договорилась о постоянной отправке наблюдателей за голосованием в различных странах.