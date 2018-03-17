Медали Паралимпиады-2018 вручили четверым российским спортсменам

Россияне, выступающие под нейтральным флагом, к субботе, 17 марта, завоевали восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Лыжницам Михалине Лысовой, Екатерине Румянцевой, Марте Зайнуллиной и горнолыжнику Валерию Редкозубову вручили медали. Румянцевой и Лысовой — серебро, а Зайнуллиной и Редкозубову — бронзу. В пятницу, 16 марта, Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой.