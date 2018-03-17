Медали Паралимпиады-2018 вручили четверым российским спортсменам
Россияне, выступающие под нейтральным флагом, к субботе, 17 марта, завоевали восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Лыжницам Михалине Лысовой, Екатерине Румянцевой, Марте Зайнуллиной и горнолыжнику Валерию Редкозубову вручили медали. Румянцевой и Лысовой — серебро, а Зайнуллиной и Редкозубову — бронзу. В пятницу, 16 марта, Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой.
Паралимпиада-2018. 8 день. Михалина Лысова завоевала серебряную награду в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #лыжныегонки...https://t.co/hLGjAkamVY pic.twitter.com/Uv6G6kl8ZM— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018
Паралимпиада-2018. 8 день. Екатерина Румянцева завоевала серебряную медаль в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #лыжныегонки...https://t.co/PCR0wrfFTO pic.twitter.com/LRcfAm9bQB— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018
Паралимпиада-2018. 8 день.Марта Зайнуллина завоевала бронзовую медаль в лыжных гонках на дистанции 5 км #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #лыжныегонки #поддержимпаралимпийцев #ПКР #спорт...https://t.co/jojj67LLmD pic.twitter.com/kJmzL3vE63— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018
Паралимпиада-2018. 8 день. Валерий Редкозубов завоевал "бронзу" в горнолыжном слаломе среди лиц с нарушением зрения #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #горнолыжныйспорт...https://t.co/84jBJdRoYR pic.twitter.com/l52XOoRkGA— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018