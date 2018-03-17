ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс

Командующий операцией объединенных сил Сергей Наев сделал все, чтобы обеспечить тишину и безопасность на время визита президента Украины Петра Порошенко в зону так называемой АТО, уверен заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики за минувшие сутки ни разу не нарушили перемирие в Донбассе. Режим прекращения огня установлен с 5 марта.

Украинский лидер Петр Порошенко 16 марта посетил АТО и назначил Наева руководителем объединенных сил.