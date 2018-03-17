Сайт российских наблюдателей на выборах подвергся масштабной кибератаке

Масштабная DDoS-атака была зафиксирована в ночь на субботу на сайт сети российских общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ).

Данный ресурс показывает всю актуальную информацию по нарушениям на выборах президента РФ.

Как рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев, ночью с ip-адресов со всего мира было совершено порядка 300 тысяч аномальных запросов к серверу сайта. Мощность DDoS-атаки составила около 1 Гб в секунду. Атака была отбита программистами.

В феврале на сайт НОМ обрушились около 70 хакерских атак, которые были совершены с территории Швеции и Нидерландов.