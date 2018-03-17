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Елена Летучая проголосовала досторочно
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Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

 ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс

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14:21   17 Марта 2018
Россия
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Володин назначил Владимира Плигина своим советником

Володин назначил Владимира Плигина своим советником

Ранее Плигин занимал пост главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

О назначении сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Володин подчеркнул, что Плигин обладает всеми качествами достойного политика, а также большим опытом законотворческой работы и юридической практики. Он добавил, что парламентские навыки Плигина будут востребованы для координирования работы экспертных советов. 

В 2016 году Плигин баллотировался в Государственную Думу от партии «Единая Россия», но занял только пятое место в региональном списке и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он является координатором рабочей группы высшего совета «Единой России» по государственному и политическому строительству.

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #володин #плигин
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