Володин назначил Владимира Плигина своим советником

Ранее Плигин занимал пост главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

О назначении сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Володин подчеркнул, что Плигин обладает всеми качествами достойного политика, а также большим опытом законотворческой работы и юридической практики. Он добавил, что парламентские навыки Плигина будут востребованы для координирования работы экспертных советов.

В 2016 году Плигин баллотировался в Государственную Думу от партии «Единая Россия», но занял только пятое место в региональном списке и не прошел в седьмой созыв. Сейчас он является координатором рабочей группы высшего совета «Единой России» по государственному и политическому строительству.