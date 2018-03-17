Глава ЦИК призвала граждан России не бояться высказывать свое мнение на выборах

Элла Памфилова напомнила о важности каждого голоса на президентских выборах 18 марта.

Памфилова добавила, что ЦИК гарантирует гражданам РФ тайну голосования, поэтому не стоит боятся сообщать о нарушениях и злоупотреблениях на участках. В случае регистрации нарушения ЦИК немедленно отреагирует и отправит жалобу на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. Она призвала россиян не бояться административного давления и спокойно высказывать свое мнение. Глава ЦИК подчеркнула, что в соответствии с Конституцией РФ в России существует свобода слова и право на гражданское волеизъявление.