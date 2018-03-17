Двое мужчин на снегоходе провалились под лед в Финском заливе

Двое петербуржцев провалились под лед на снегоходе в районе маяка Толбухин на льду Финского залива.

Как сообщает петербургский интернет-журнал «Интересант», люди провалились в промоину. Спасатели доставили пострадавших на берег на спецсудне «Хивус» (оно может передвигаться как по льду, так и по воде). Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, медпомощь людям не понадобилась.

Спасатели напоминают, что с 15 марта начал действовать запрет выхода на лед петербургских водоемов, в том числе на транспорте. Нарушителей ждет штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.