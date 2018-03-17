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14:12   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Более 5,5 миллиона россиян проголосуют по месту нахождения

Более 5,5 миллиона россиян проголосуют по месту нахождения

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента России более 5,5 миллиона человек проголосуют по месту пребывания.

Она напомнила, что в 2012 году на президентских выборах открепительные удостоверения получили один миллион 900 тысяч избирателей. По ее словам, благодаря упрощению механизма голосования по месту нахождения возможность участвовать в нем получили те люди, которые в большинстве своем ходили на выборы давно или вообще никогда. 

Автор: Виктория Разумовская
#цик #памфилова #голосование по месту пребывания
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