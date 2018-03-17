Более 5,5 миллиона россиян проголосуют по месту нахождения

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента России более 5,5 миллиона человек проголосуют по месту пребывания.

Она напомнила, что в 2012 году на президентских выборах открепительные удостоверения получили один миллион 900 тысяч избирателей. По ее словам, благодаря упрощению механизма голосования по месту нахождения возможность участвовать в нем получили те люди, которые в большинстве своем ходили на выборы давно или вообще никогда.