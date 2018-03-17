Власти Петербурга не ждут сокращения потока туристов из-за закрытия консульства Великобритании

Администрация Санкт-Петербурга считает, что поток туристов из Великобритании не сократится после закрытия посольства страны.

Глава комитета по развитию туризма в Петербурге Андрей Мушкарев заявил, что закрытие генконсульства не нанесет большого ущерба туристическому потоку в обе стороны. Несмотря на появившиеся сложности в отношениях двух держав, администрация города ожидает большого потока болельщиков на ЧМ-2018 по футболу.

Накануне МИД РФ объявил о выдворении 23 дипломатов Великобритании из страны. Действия ведомства стали ответной реакцией на решение британских властей о высылке российских послов.