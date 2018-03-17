Атлеты из РФ в полном составе поучаствуют в церемонии закрытия Паралимпиады
Паралимпийский флаг, под которым выступают российские участники Игр-2018 в Пхенчхане, понесет волонтер.
Российские атлеты поучаствуют в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр в полном составе. Вице-президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков сообщил, что церемонию могут пропустить несколько керлингистов-колясочников. В понедельник, 19 марта, они возвращаются домой, поэтому в воскресенье, 18 марта, им нужно выехать в Сеул.
Паралимпиада-2018. 8 день. Валерий Редкозубов завоевал "бронзу" в горнолыжном слаломе среди лиц с нарушением зрения #паралимпийскиеигры #паралимпиада #мыэтомы #нашакоманда #нашипаралимпийцы #горнолыжныйспорт...https://t.co/84jBJdRoYR pic.twitter.com/l52XOoRkGA— Russian Paralympics (@RussianParalymp) March 17, 2018