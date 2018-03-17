Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень

Член Сената Камбоджи Чеа Четх сообщил, что Россия и Камбоджа начали готовиться к визиту спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Пномпень.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Четха, на данный момент идет организация и согласование всех деталий визита. Планируется, что Матвиенко посетит Камбоджа в декабре текущего года.

Напомним, что в сентябре 2017 года Россия и Камбоджа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях.