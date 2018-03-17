Косачев назвал адекватной и чувствительной реакцию МИД РФ на действия Лондона

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что реакция российского МИД на действия Лондона является адекватной, стремительной и чувствительной.

Ранее в субботу МИД РФ объявил о высылке из Москвы 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Также российское ведомство объявило о прекращении деятельности Британского совета в РФ.

Такие действия были предприняты в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Британия обвинила Россию в том, что она имеет отношение к отравлению Скрипаля, 12 марта.