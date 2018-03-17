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14:01   17 Марта 2018
Россия
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Найдены «пленники» ЧВК «Вагнер»

Найдены «пленники» ЧВК «Вагнер»

Ранее в СМИ появилась информация о двух россиянах, которых добровольцы ЧВК «Вагнера» держат «на контейнере». Агентства сообщали, что пленных пытают за утечку информации.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обнаружило подтверждение информации о судьбе граждан РФ, не вернувшихся домой после операции частной военной компании в Сирии. Издание опубликовало фотографии «репрессированных добровольцев».

Ряд СМИ России и Украины сообщали о пропаже двух граждан РФ, проживающих в Свердловской области — Николае Хитеве и Игоре Швецове. Возможно, мужчин задержала служба безопасности (СБ) ЧВК «Вагнера» по подозрению в утечке информации о потерях в бою с американской авиацией в начале февраля текущего года.

Блогер Максим Калашников сообщил, что военная организация «с пристрастием» ищет людей, «сливших» информацию о боевых потерях. По словам обозревателя, СБ военной компании держит «на контейнере» трех бойцов с позывными Швед, Циклоп и Хит.

Найдены «пленники» ЧВК «Вагнер»

Не обошел стороной эту информацию и блогер Алексей Навальный. На своем канале он опубликовал видео о «пленных». В казачестве Свердловской области ходят слухи о том, что Хитева вовсе нет в живых.

 

Американский же портал Archy World News сообщал, что состояние здоровья «похищенных» под угрозой. «Пленники» избиты настолько, что не могут передвигаться самостоятельно. ФАН анонсировало расширенный материал, в котором расскажет о судьбе людей из «ЧВК Вагнер», находящихся «на контейнере».

Автор: Павел Никифоров
#пленные #чвк вагнер
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