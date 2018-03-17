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Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

 ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс

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13:39   17 Марта 2018
Весь мир
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ФРГ и Франция готовы взяться в ЕС за проблемы, которые не решить на национальном уровне — Меркель   

ФРГ и Франция готовы взяться в ЕС за проблемы, которые не решить на национальном уровне — Меркель   

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж готовы взяться в ЕС за решение вопросов, которые, по их мнению, в одиночку не решить.

По ее словам, это касается вопросов экономического роста, укрепления евро, охраны границ и преодоления миграционного кризиса.

Как заявила Меркель, ЕС вступил сейчас в решающую фазу в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Она также напомнила, что на следующей неделе состоится саммит ЕС, центральной темой которого станут отношения с Великобританией после ее выхода из сообщества.

Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #меркель #макрон
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