Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж готовы взяться в ЕС за решение вопросов, которые, по их мнению, в одиночку не решить.

По ее словам, это касается вопросов экономического роста, укрепления евро, охраны границ и преодоления миграционного кризиса.

Как заявила Меркель, ЕС вступил сейчас в решающую фазу в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Она также напомнила, что на следующей неделе состоится саммит ЕС, центральной темой которого станут отношения с Великобританией после ее выхода из сообщества.