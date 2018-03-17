Все самое главное с выборов-2018 покажет ФАН

В день президентских выборов в России Федеральное агентство новостей будет вести масштабное прямое включение из центра столицы.

Редакция ФАН подготовит программу по освещению выборов, которые пройдут завтра. Видеотрансляция будет вестись с 10.00 до 20.00 (время мск).

Гостями студии выступят общественные деятели, политологи, публицисты и другие известные личности. Читатели ФАН также смогут увидеть прямые включения корреспондентов с избирательных участков.

За голосованием вместе с журналистами ФАН будут следить политолог Анатолий Вассерман, публицист Евгений Бень, правозащитница Ева Меркачева и прочие.