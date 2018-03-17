Наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ отметила благожелательную атмосферу, созданную на выборах в РФ

Депутат Народного собрания Армении, Наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Эрмине Нагдалян заявила, что президентская кампания проходит в конструктивном ключе, а для волеизъявления создана благоприятная атмосфера.

В разговоре с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, Нагдалян подчеркнула, что избирательная кампания проходит в позитивном ключе. По ее словам, для справедливого и честного волеизъявления граждан в России созданы все условия. Она также добавила, что наблюдатели МПА СНГ дают объективную и нейтральную оценку именно выборному процессу, но не его политической составляющей.