РФ готова к недружественным действиям Великобритании — СФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Лондон не остановится и в ответ на меры, объявленные Министерством иностранных дел РФ, предпримет новые недружественные действия, но Москва к этому готова.

По его словам, Великобритания должна понимать, что недружественные действия ничего не дадут, а разговаривать с РФ такими методами бесполезно. Джабаров подчеркнул, что меры Москвы, о которых в субботу, 17 марта, сообщило МИД РФ, были «исключительно ответными».

«Британия на пустом месте соорудила скандал», — сказал российский сенатор.

Джабаров объяснил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил чуть ли не российского лидера в покушении на Скрипаля, поэтому нельзя исключать того, что Лондон продолжит недружественную политику.

«Тут у любого государства может лопнуть терпение», — заключил Владимир Михайлович.