Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Сноубордистка Заварзина завоевала серебро этапа КМ в параллельном слаломе

Сноубордистка Заварзина завоевала серебро этапа КМ в параллельном слаломе

 Елена Летучая проголосовала досторочно

Елена Летучая проголосовала досторочно
Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

 ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс

ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс
Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень

Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень
Сноубордистка Заварзина завоевала серебро этапа КМ в параллельном слаломе

Сноубордистка Заварзина завоевала серебро этапа КМ в параллельном слаломе

 Елена Летучая проголосовала досторочно

Елена Летучая проголосовала досторочно
Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

 ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс

ДНР связала соблюдение перемирия с приездом Порошенко в Донбасс
Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды

 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень

Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень
13:36   17 Марта 2018
Россия
55

РФ готова к недружественным действиям Великобритании — СФ

РФ готова к недружественным действиям Великобритании — СФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Лондон не остановится и в ответ на меры, объявленные Министерством иностранных дел РФ, предпримет новые недружественные действия, но Москва к этому готова.

По его словам, Великобритания должна понимать, что недружественные действия ничего не дадут, а разговаривать с РФ такими методами бесполезно. Джабаров подчеркнул, что меры Москвы, о которых в субботу, 17 марта, сообщило МИД РФ, были «исключительно ответными».

«Британия на пустом месте соорудила скандал», — сказал российский сенатор.

Джабаров объяснил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил чуть ли не российского лидера в покушении на Скрипаля, поэтому нельзя исключать того, что Лондон продолжит недружественную политику. 

«Тут у любого государства может лопнуть терпение»,  — заключил Владимир Михайлович.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #великобритания #джабаров #сф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров
Депутат раскритиковал предложение кабмина усилить административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных путей.
20:35   16 Марта 2018
96
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
149
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией Весь мир

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

15:51   16 Марта 2018
14235
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

13:40   16 Марта 2018
1227
Новости smi2.ru
Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

Это Россия должна учить США борьбе с коррупцией

 Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

Поспорим? Региональные дебаты существуют и даже запомнились

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта