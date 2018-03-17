РФ готова к недружественным действиям Великобритании — СФ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Лондон не остановится и в ответ на меры, объявленные Министерством иностранных дел РФ, предпримет новые недружественные действия, но Москва к этому готова.
По его словам, Великобритания должна понимать, что недружественные действия ничего не дадут, а разговаривать с РФ такими методами бесполезно. Джабаров подчеркнул, что меры Москвы, о которых в субботу, 17 марта, сообщило МИД РФ, были «исключительно ответными».
«Британия на пустом месте соорудила скандал», — сказал российский сенатор.
Джабаров объяснил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил чуть ли не российского лидера в покушении на Скрипаля, поэтому нельзя исключать того, что Лондон продолжит недружественную политику.
«Тут у любого государства может лопнуть терпение», — заключил Владимир Михайлович.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018