Джабаров: РФ готова на ответные меры от Великобритании

Депутат Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что Россия готова на возможные ответные меры со стороны Великобритании из-за высылки британских дипломатов.

Политик отметил, что не исключает ответных мер со стороны правительства Великобритании. В России же готовы к такому варианту развития событий, подчеркнул Джабаров.

Сенатор добавил, что российские меры жестче, поскольку Соединенное Королевство представило Россию как государство, «распространяющее и применяющее химоружие». Джабаров назвал подобные речи «политическим хамством». Данные заявления нельзя оставить без внимания, считает политик.