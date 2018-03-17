Васильева: Совместные с Британским советом образовательные программы приостановлены

Министр образования и науки России Ольга Васильева сообщила, что все образовательные программы, которые проводились совместно с Британским советом, приостановлены.

Решение было принято в связи с приостановкой деятельности Британского совета в России. Это будет длиться до принятия решения об изменении статуса совета.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и приостановлении деятельности Британского совета.