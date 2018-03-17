Порошенко надеется на финансовую поддержку ФРГ

Об этом украинский лидер заявил в интервью немецким СМИ.

Петр Порошенко также отметил, что рассчитывает на поставки оружия из Америки, а также Канады, Франции и Литвы.

Ранее государственный департамент США согласовал продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет на сумму в 47 миллионов долларов. В Пентагоне считают, что сделка будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины.

Российская сторона неоднократно предостерегала от намерений поставить вооружение на Украину, заявляя, что такая мера приведет к эскалации конфликта в Донбассе.