Британский совет осведомили об ответных мерах России
В ближайшее время Британский совет предоставит дополнительную информацию.
Международную организацию, призванную развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, осведомили, что Москва предписала ей прекратить деятельность в России.
We are aware of reports this morning from Russia regarding the British Council. We will update further shortly.— British Council (@BritishCouncil) March 17, 2018
Министерство иностранных дел РФ уточнило, что Британский совет прекратит деятельность в России в связи с неурегулированностью статуса организации.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018