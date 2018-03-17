Британский совет осведомили об ответных мерах России

В ближайшее время Британский совет предоставит дополнительную информацию.

Международную организацию, призванную развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, осведомили, что Москва предписала ей прекратить деятельность в России.

We are aware of reports this morning from Russia regarding the British Council. We will update further shortly. — British Council (@BritishCouncil) March 17, 2018

Министерство иностранных дел РФ уточнило, что Британский совет прекратит деятельность в России в связи с неурегулированностью статуса организации.