Крым напомнил Анкаре о договоренностях РФ и Турции

Вице-премьер крымского правительства, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Турция не должна забывать о договоренностях с Россией, в которых признавался суверенитет РФ над Крымом.

Ранее турецкий МИД опубликовал заявление, в котором говорилось о признании «нелегитимным» референдума в Крыму. Во внешнеполитическом ведомстве также считают, что текущая ситуация противоречит нормам международного права. Анкара поддержала Украину, считающую полуостров своей территорией.

Мурадов в беседе с РИА Новости с сожалением отметил, что в Турции забыли о послевоенных договоренностях с Россией по Крыму. Согласно документу, Анкара безоговорочно признала суверенитет РФ над полуостровом.