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Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

Украинский телеканал забыл нарисовать на карте Крым

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13:00   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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НОМ еще не решил, будут ли наблюдатели присутствовать на Украине во время выборов президента РФ

НОМ еще не решил, будут ли наблюдатели присутствовать на Украине во время выборов президента РФ

Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев заявил, что организация еще не определилась, будут ли наблюдатели следить за ходом выборов президента РФ на Украине.

Он отметил, что за рубежом есть достаточно большой штаб наблюдателей, однако на Украине ситуация с голосованием несколько осложнилась. 

МВД Украины заявило, что россиян не пустят в диппредставительства для участия в голосовании. Выборы запретили в связи с тем, что голосование будет проходить на территории Крыма, который украинская сторона считает своим.

Автор: Виктория Разумовская
#крым #ном #общественные наблюдатели
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