НОМ еще не решил, будут ли наблюдатели присутствовать на Украине во время выборов президента РФ

Федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев заявил, что организация еще не определилась, будут ли наблюдатели следить за ходом выборов президента РФ на Украине.

Он отметил, что за рубежом есть достаточно большой штаб наблюдателей, однако на Украине ситуация с голосованием несколько осложнилась.

МВД Украины заявило, что россиян не пустят в диппредставительства для участия в голосовании. Выборы запретили в связи с тем, что голосование будет проходить на территории Крыма, который украинская сторона считает своим.